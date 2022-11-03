Учора виявили тіла ще чотирьох жителів Донеччини, вбитих росіянами за час окупації

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

За минулу добу окупанти вбили чотирьох мирних жителів у Донецькій області: трьох – у Біхмуті і одного – в Авдіївці.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“За 2 листопада росіяни вбили чотирьох цивільних на Донеччині: трьох – у Бахмуті та одного – в Авдіївці”, – поінформував Кириленко.

Крім того, правоохоронці виявили тіла чотирьох громадян, загиблих під час окупації: трьох – у Рубцях та одного – у Лозовій.

Ще п’ятеро людей в області отримали поранення.

Нагадаємо, в опублікованій ГУР розмові російські військові зізнаються, що при відступі з Лимана вбивали чоловіків і гвалтували жінок.