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У четвер у північних, більшості центральних та Харківській областях – помірний дощ

Вранці на Закарпатті та північному сході країни місцями туман.

У четвер у північних, більшості центральних та Харківській областях – помірний дощ
Фото: kyiv.depo.ua

У четвер, 3 листопада в Україні буде хмарно з проясненнями.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

Вдень у північних, більшості центральних та Харківській областях помірний дощ, на решті території без істотних опадів.

Вранці на Закарпатті та північному сході країни місцями туман.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вдень 7-12° тепла, на Закарпатті до 15°; у південній частині – 12-17°.

Температура у Київській області 7-12°; у Києві стовпчики термометрів піднімуться до 9-11°.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що середня температура цієї зими (грудень-лютий) очікується на 1-2 градуси вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020 років. 

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