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На Дніпропетровщині дрон-камікадзе атакував об’єкт енергетичної інфраструктури

Низка районів у населеному пункті без води.

На Дніпропетровщині дрон-камікадзе атакував об’єкт енергетичної інфраструктури
Іранський дрон-камікадзе Shahed-136
Фото: mil.in.ua

Вночі іранський дрон-камікадзе окупантів атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Знеструмлено і залишено без водопостачання декілька районів міста”, – йдеться у повідомленні. 

Про який населений пункт йдеться не уточнено.

“Відновлювальні роботи організовано. Попередньо – без постраждалих”, – додали в ОК.

Нагадаємо, раніше голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що у небі над районом зафіксували звуки ворожих дронів-камікадзе.

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