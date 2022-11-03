На Дніпропетровщині дрон-камікадзе атакував об’єкт енергетичної інфраструктури

Низка районів у населеному пункті без води.

LB.ua в Google News

Вночі іранський дрон-камікадзе окупантів атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області.

Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.

Знеструмлено і залишено без водопостачання декілька районів міста”, – йдеться у повідомленні.

Про який населений пункт йдеться не уточнено.

“Відновлювальні роботи організовано. Попередньо – без постраждалих”, – додали в ОК.

Нагадаємо, раніше голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що у небі над районом зафіксували звуки ворожих дронів-камікадзе.