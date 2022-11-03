На Дніпропетровщині дрон-камікадзе атакував об’єкт енергетичної інфраструктури

Вночі іранський дрон-камікадзе окупантів атакував об’єкт енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській області.
Про це повідомили в оперативному командуванні “Південь”.
Знеструмлено і залишено без водопостачання декілька районів міста”, – йдеться у повідомленні.
Про який населений пункт йдеться не уточнено.
“Відновлювальні роботи організовано. Попередньо – без постраждалих”, – додали в ОК.
Нагадаємо, раніше голова Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко повідомив, що у небі над районом зафіксували звуки ворожих дронів-камікадзе.