Головне за день. Середа, 2 листопада

Чергова атака на об’єкти інфраструктури України, повернення Росії в зернову угоду, ворожі обстріли Запоріжжя і Харкова, санкції Швейцарії проти Ірану. Яким запам’ятається 252-й день повномасштабної війни.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що авіація Сил оборони поточної доби завдала по ворогу 20 ударів. Під ураження потрапили райони зосередження озброєння та військової техніки, а також позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за добу уразили 3 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та 3 інших важливих військових об’єкти противника.

Противник завдав одного ракетного та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Вночі ворог знову атакував об’єкти інфраструктури України ракетами та іранськими ударними БпЛА “Шахед-136” в районах більш як 15 населених пунктів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 2 листопада – в нашій новині.

Росія обстріляла передмістя Запоріжжя.

На території обласного центру, за інформацією секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва, "приходів" не зафіксовано. "Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі шахіди, що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено", - додав Куртєв.

Росіяни ввечері 2 листопада обстрілюють Харків.

“Окупанти завдають ударів по Харкову. Перебувайте в укриттях!” - повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Раніше начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив, що у Кривому Розі Дніпропетровської області російський дрон-камікадзе влучив у ціль.

Росія заявила про повернення до виконання зернової угоди, з якої вона самовільно "вийшла" в суботу.

Про це пишуть прокремлівські медіа з посиланням на міністерство оборони.

Після заяви росіян кораблі з українськими зерновими продовжували експорт. В ООН заявили про те, що призупинення Росією участі в "зерновій угоді" не означає втрату нею чинності. Тому інспектори ООН продовжать перевірку суден, що транспортують збіжжя з українських портів.

Судна не виходили тільки 31 жовтня і сьогодні, 2 листопада.

Співробітники Служби безпеки викрили на антиукраїнській діяльності дочку міністра оборони України у 2012-2014 рр. Павла Лебедєва, який перебуває у розшуку за державну зраду. За матеріалами слідства, вона керувала підприємствами, що постачали товари та обладнання для оборонно-промислового комплексу РФ.

"Київська міська прокуратура заочно повідомила жінці про підозру за ч. 3 ст. 27, ст. 110-2 КК України – фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України", – повідомила пресслужба СБУ.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком на десять років без права обіймати певні посади та конфіскацію майна.

Швейцарія запроваджує санкції проти Ірану через постачання Росії безпілотників.

Відповідне рішення ухвалили федеральні департаменти економіки та енергетики і закордонних справ.

Таким чином країна приєдналася до санкцій, які запровадив Євросоюз. Але тільки в частині щодо дронів.

Також в уряді наголосили, що продовжать чинні санкції (фінансові, туристичні й товарні) та критичний діалог з Іраном.

Нагадаємо, 20 жовтня Рада ЄС затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників, які завдали ударів по Україні.

Великобританія теж застосувала санкції проти трьох іранських генералів та однієї компанії, що повʼязана з виробництвом зброї.

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Тримаймося і наближаємо Перемогу!