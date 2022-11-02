Інформація щодо можливого наступу ворога на Сумщину не відповідає дійсності, - Живицький

З 00:00 3 листопада 2022 року на Сумщині будуть проводитись навчання.

Наразі ознак формування військових частин чи угруповань на Сумському напрямку не виявлено.

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

“За інформацією командування ОТУ Суми, ситуація стабільна та контрольована. Ворог здійснює провокаційні обстріли - захисники і захисниці дають гідну відсіч таким діям”, - написав Живицький.

Як він додав, є попередження від військових, що із 00:00 3 листопада 2022 року будуть проводитись навчання.

Отже, більш інтенсивний рух військової техніки, більша кількість особового складу зі зброєю на вулицях населених пунктів є плановими заходами, а не привідом для хвилювань.

Нагадаємо, вчора шість громад Сумщини потрапили під обстріл російських військ. Окупанти випустили майже сотню снарядів.