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Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим Куп'янськом

Частину маршруту пасажири подолають безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади.

Укрзалізниця запускає сполучення з деокупованим Куп'янськом
Фото: Пресслужба Укрзалізниці

Завтра, 3 листопада, вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова у Куп'янськ Харківської області.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська - безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади”, - розповів голова правління Укрзалізниці Олександр Камишін

Він додав, що таким чином сполучення із Харковом, поки триває відновлення підірваного залізничного мосту, отримають 60 тис. людей.

Прямий рейс №6605/6608 до зупинного пункту Осинове курсуватиме зі станції Харків-Пасажирський щодня о 06:15 прибуттям о 09:50. Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду становить 43 гривні.

Також щодня, двічі на добу, курсуватиме залізничний шатл Осинове - Занки з можливістю пересадки до станції Харків-Левада.

Нагадаємо, “Потяг до перемоги” курсуватиме з 5 листопада за маршрутом № 351/352 Київ – Кишинів.

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