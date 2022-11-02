Іспанія передає Україні системи ППО Hawk, – Дмитро Кулеба

"Ми довго працювали над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії”.

Новий пакет військової допомоги від Іспанії, що включає в себе системи протиповітряної оборони Hawk, вже на шляху до України.

Про це повідомив голова МЗС України Дмитро Кулеба під час брифінгу з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом.

Кулеба додав, що інші країни зараз теж шукають і готуються передати Україні системи ППО.

"Ми довго працювали над тим, щоб Україна якнайшвидше отримала новий пакет військової допомоги з Іспанії. І я дуже радий, що новий пакет є, він уже на шляху до України, і найближчим часом наша держава зміцнить свою обороноздатність", – сказав голова МЗС України.

Йдеться про батарею зенітно-ракетного комплексу Aspide і ракети до ЗРК, чотири системи ППО Hawk, протитанкові ракетні комплекси, гармати, снаряди до них та інше військове обладнання.

Кулеба зазначив, що рішення Іспанії передати Україні системи Hawk стало "сигналом" для інших країн розпочати пошук таких засобів ППО у себе на озброєнні та готувати їх до передачі Україні. Тому, за словами глави МЗС, в Україну прийде "ще більше" цих систем.

Раніше повідомлялося, що Іспанія надасть Україні 30 машин швидкої допомоги та генератори для енергозабезпечення лікарень.

Нагадаємо, голова МЗС Іспанії перебуває сьогодні з візитом у Києві. Хосе Мануель Альбарес відвідав Макарів Київської області, де побачив руйнування, спричинені злочинними діями російської армії.