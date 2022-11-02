Росіяни перетворюють Мелітополь на військову базу, - міський голова

Росіяни перетворюють Мелітополь на військову базу.

Про це повідомив міський голова Іван Федоров.

За його словами, тисячі загарбників готуються тут зимувати, через місто возять озброєння для обстрілів півдня і сходу України.

Федоров додав, що промисловість регіону переорієнтовують під потреби російських військ.

"На віджатих залізо-бетонному заводі та Автокольорлиті виробляють бетонні доти та оборонні споруди. На машинобудівних заводах ремонтують військову техніку", - підкреслив міський голова Мелітополя.

Водночас рашисти заселяються на підприємства, у школи й дитсадки. В останні тижні захоплюють приватні будинки, які їм сподобаються.

"Доля місцевих жителів окупантів та їх посібників не цікавить. Саме тому я повторюю: Мелітополь чекає на деокупацію! Звільнення Мелітополя ключ до звільнення всієї України", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, нещодавно російські загарбники офіційно почали вводити військову цензуру на тимчасово захоплених територіях. Мобільний телефон жителя кожного окупованого населеного пункту Запорізької області можуть взяти на перевірку.

Якщо при "перевірці" телефону росіяни знайдуть проукраїнське джерело інформації, до жителя будуть застосовані штрафи. При повторній перевірці на людину чекатиме "кримінальна відповідальність".