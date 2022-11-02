Знімки були зроблені 1 листопада о 5-35 та о 11-06.

З’явилися перші супутникові знімки Севастопольської бухти після атаки дронів на російські воєнні кораблі Чорноморського флоту Російської Федерації.

Фото опублікував у Twitter OSINT-аналітик Benjamin Pittet.

Супутник зафіксував корабель класу “Адмирал Григорович” у відкритому морі на буксирі. За 5 годин цей корабель опинився біля швартової стінки Стрілецької бухти в Севастополі.

Фото: Benjamin Pittet

Не виключено, що фото зафіксувало переміщення фрегата “Адмірал Макаров”. Характер ймовірних пошкоджень від атаки дронами із фото встановити неможливо.

Нагадаємо, у Севастополі вранці 29 жовтня лунала серія вибухів. Окупаційний ставленик Михайло Развожаєв заявив про "атаку безпілотників". Він стверджує, що жоден обʼєкт уражено не було.

Керівниця об'єднаного пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк заявила, що причиною вибухів могли стати невдалі запуски російськими загарбниками ракет протиповітряної оборони.