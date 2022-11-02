Велика Британія вжила санкцій проти чотирьох російських олігархів

У середу, 2 листопада, Велика Британія застосувала санкції проти чотирьох олігархів, які дозволили президенту РФ Володимиру Путіну мобілізувати російську промисловість для підтримки його військових дій в Україні.

Про це повідомляє сайт британського уряду.

Глава МЗС Британії Джеймс Клеверлі заявив, що Володимир Путін надалі спирається на свою обрану еліту, щоб зберегти контроль над промисловим комплексом і підтримувати своє незаконне вторгнення в Україну.

“Сьогодні ми накладаємо санкції на ще чотирьох олігархів, які покладаються на Путіна у своїй владі і, в свою чергу, фінансують його військову машину”, – зазначив Джеймс Клеверлі.

На його думку, запровадивши санкції проти цих осіб, Лондон посилює економічний тиск на Путіна і робитиме це доки Україна не переможе.

Цього разу під санкції потрапили Олександр Абрамов та Олександр Фролов. Вони є діловими партнерами Романа Абрамовича, і раніше володіли основними пакетами акцій російського виробника сталі Evraz plc. Зокрема вони мають інвестиції у Британії вартістю приблизно 100 млн фунтів стерлінгів.

Санкції також запровадили проти російських бізнесменів Айрата Шаймієва, загальний капітал якого становить 902 млн фунтів стерлінгів, і Альберта Шигабутдінова, загальний капітал якого становить 977 млн фунтів стерлінгів. Їм заборонений в'їзд до Британії, а їхні активи будуть заморожені.

“Група АТ “ТАІФ”, генеральним директором якої є Шигабутдінов, контролює, за оцінками, 96% хімічної та нафтохімічної переробки в російському регіоні Татарстан, включаючи виробництво сирої нафти. Шаймієв є генеральним директором державної транспортно-будівельної компанії ВАТ “Татавтодор”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 26 вересня Велика Британія ввела санкції проти РФ за проведення фальшивих “референдумів”. У санкційному списку 92 особи, серед них – чотири російських олігархи.

Загалом Велика Британія застосувала санкції щодо понад 1 200 людей і 120 організацій, у тому числі щодо понад 120 олігархів із статками понад 140 мільярдів фунтів стерлінгів.