Судитимуть командирів підрозділів загарбника від Чеченської Республіки, які організовували вторгнення на Київщину, - ОГ

Обвинувачені використовували цивільних у якості "живого щита" для прикриття військових дій проти ЗСУ.

Прокурорами скеровано до суду обвинувальні акти стосовно заступника начальника Управління Федеральної служби військ Нацгвардії РФ по Чеченській Республіці, а також стосовно командира 249 окремого моторизованого батальйону "Південь" однієї з бригад Північно-Кавказького округу військ Нацгвардії РФ. Вони організовували вторгнення на Київщину.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2022 року під керівництвом одного з обвинувачуваних військові РФ з Чеченської Республіки напали та захопили Бородянський психоневрологічний інтернат. Пацієнтам і персоналу медзакладу не давали можливості виїхати, позбавили їжі та води", - йдеться у повідомленні.

Крім того, біля інтернату розмістили реактивні системи залпового вогню, з яких велися обстріли наближених населених пунктів та позицій ЗСУ. Пацієнтів та персонал використовували як "живий щит".

Інший обвинувачений упродовж лютого-березня 2022 року утримував цивільних осіб у нелюдських умовах в підвалах будинків в смт. Гостомель Київської області та використовував їх в якості "живого щита" для прикриття військових дій проти ЗСУ.

Обвинуваченим інкримінують порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, також судитимуть двох екснардепів та псевдопосадовицю "ДНР", які прийшли з окупантами. Вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київщини для пропаганди "идеи русского мира" серед місцевого населення.