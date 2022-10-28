Судитимуть двох екснардепів та псевдопосадовицю «ДНР», які прийшли з окупантами, - ОГ

Вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київщини для пропаганди «идеи русского мира» серед місцевого населення.

Прокурори Київської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт в порядку спеціального досудового розслідування стосовно двох колишніх народних депутатів та псевдопосадовиці «ДНР» за фактом державної зради і незаконного перетину державного кордону України (ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 332-2 КК України).

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«Розслідуванням встановлено, що у лютому 2022 року в супроводі російських військових підозрювані незаконно перетнули державний кордон України. Вони приїхали до села Катюжанка Вишгородського району Київської області, яке на той час перебувало під окупацією збройних сил РФ, для пропаганди «идеи русского мира» серед місцевого населення», - йдеться у повідомленні.

Підозрювані закликали жителів Київщини підтримувати окупаційну владу та визнати її легітимність, а також активно роздавали інтерв’ю антиукраїнського характеру представникам ЗМІ країни-агресора.

Досудове розслідування здійснювалося слідчими ГУ СБУ у м. Києві та Київській області за оперативного супроводу 1 відділу Управління контррозвідувальних заходів по боротьбі з тероризмом Департаменту захисту національної державності СБУ.

Нагадаємо, повідомлено про підозру "начальниці районного управління юстиції ДНР" та "директору водоканалу". Підозрювані добровільно перейшли на бік ворога.