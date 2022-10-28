У Херсонській області українські захисники поставили в стрій трофейний "Бережок"

БМП оснащена протитанковими ракетами з ефективною дальністю стрільби пʼять кілометрів та 30-мм гарматами.

У Херсонській області українські військові почали використовувати захоплену російську модернізовану бойову машину піхоти. Про це пише "Мілітарний".

Ця БМП має бойовий модуль "Бережок" – класичну башту БМП-2 з оновленим комплексом озброєння.

"Замість основного прицілу навідника БПК-2-42 встановлений комбінований приціл з незалежною системою стабілізації лінії візування у двох площинах. У ньому об’єднані візирний оптичний, тепловізійний і лазерний далекомірний канали, а також канал наведення керованої ракети", – зазначили в повідомленні.

БМП оснащена протитанковими ракетами з ефективною дальністю стрільби пʼять кілометрів та 30-мм гарматами.

Нагадаємо, у вересні українські захисники поповнили свій "трофейний фонд" на Харківському напрямку. Збройні сили захопили новітню модернізацію 152 мм самохідної артилерійської установки Мста-СМ2.