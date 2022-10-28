Росія обстріляла з ЗРК Миколаїв: зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено багатоповерхівку і пекарню

Одна людина була поранена.

Близько 2 години ночі росіяни обстріляли Миколаїв з зенітно-ракетних комплексів С300. Унаслідок удару зруйновано адміністративну будівлю, пошкоджено багатоповерхову новобудову і пекарню.

Одна людина отримала легкі поранення. Про це йдеться у повідомленні керівника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

В області окупанти вчора вдень били по аквазоні Очаківської громади.

Близько 22:00 були обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

"У Первомайському та Вознесенському районах день та ніч пройшли відносно спокійно", – зазначив Кім.

Миколаївська область зазнає обстрілів щоденно. По облцентру серйозного удару було завдано 23 жовтня – росіяни влучили в житлову багатоповерхову будівлю.