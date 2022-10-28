Поліція підозрює мешканця Харківщини у колабораційній діяльності

Перед деокупацією чоловік втік на територію РФ.

Слідчі поліції Харківської області заочно повідомили про підозру мешканцю с. Макарове Богодухівського району у колабораційній діяльності.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

“Після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 43-річний чоловік добровільно обійняв посаду інспектора відділу внутрішньої політики так званої тимчасової цивільної адміністрації Харківського району Харківської області”, - повідомили в поліції.

Правоохоронці зазначили, що співпрацю із окупантами підозрюваний, котрий активно підтримував збройну агресію Росії проти України, почав у червні.

Напередодні ж звільнення с. Макарове чоловік втік до країни-агресора.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Вчора, 27 жовтня, слідчі заочно повідомили чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Нагадаємо, в ході стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківщини СБУ викрила депутата Куп’янської райради, який одним із перших добровільно пішов на співпрацю з окупантами, організувавши для них гуртове постачання харчової продукції з власного підприємства.