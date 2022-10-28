В Ужгороді створять європейський хаб із пожежогасіння та авіаційного забезпечення цивільного захисту.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Відповідний Меморандум підписали 27 жовтня голова ДСНС Сергій Крук, начальник обласної військової адміністрації Віктор Микита й виконувач повноважень голови Закарпатської облради Андрій Шекета.

На території міжнародного аеропорту “Ужгород” працюватиме спеціальна авіація надзвичайників, передбачено підтримку у забезпеченні польотів і допомогу в розвитку інфраструктури держслужби.

“Із початку війни авіатори ДСНС працюють в усіх напрямках: беруть участь у ліквідації загорань, транспортуванні травмованих внаслідок обстрілів людей, перевезенні гуманітарної допомоги”, – йдеться у повідомленні.Ужгород через своє географічне розташування став дуже зручним місцем для дислокації літаків і гелікоптерів оперативно-рятувальної служби. Відтак хаб вирішили створити саме тут.