Інспектори МАГАТЕ перевірять дві локації в Україні через фейк РФ про “брудну бомбу”

Цього тижня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії проведуть перевірку двох місць в Україні після письмового запиту від українського уряду.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Запит подали після того, як Російська Федерація заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом “брудних бомб” у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ.

“Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою “брудних бомб”. Місяць тому МАГАТЕ перевірило одну з двох локацій, і там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів”, – йдеться у повідомленні.

Агентство, зокрема, надасть висновки верифікації Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього – громадськості.

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