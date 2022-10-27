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Інспектори МАГАТЕ перевірять дві локації в Україні через фейк РФ про “брудну бомбу”

Висновки верифікації отримає Рада керуючих Агентства, а одразу після цього – громадськість. 

Інспектори МАГАТЕ перевірять дві локації в Україні через фейк РФ про “брудну бомбу”
Фото: twitter/rafaelmgrossi

Цього тижня інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії проведуть перевірку двох місць в Україні після письмового запиту від українського уряду.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Запит подали після того, як Російська Федерація заявила про діяльність, пов’язану з можливим виробництвом “брудних бомб” у двох місцях, які перебувають під гарантіями МАГАТЕ. 

“Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою “брудних бомб”. Місяць тому МАГАТЕ перевірило одну з двох локацій, і там не було виявлено жодної незаявленої ядерної діяльності чи матеріалів”, – йдеться у повідомленні.

Агентство, зокрема, надасть висновки верифікації Раді керуючих МАГАТЕ, а одразу після цього – громадськості. 

Нагадаємо, сьогодні в.о голови Держатомрегулювання – Головного державного інспектора з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков повідомив, що Україна очікує на приїзд місії МАГАТЕ для спростування фейку російських окупантів про "брудну бомбу". Візит місії відбудеться найближчим часом. 

Російський міністр оборони Сергій Шойгу під час телефонних розмов із міністрами оборони США, Великобританії, Франції і Туреччини говорив про можливе застосуванням Україною "брудної бомби".

"Брудна бомба" – вибуховий пристрій, що складається з контейнера з радіоактивним ізотопом і заряду вибухової речовини. При підриві заряду контейнер з ізотопами руйнується і радіоактивна речовина розпорошується ударною хвилею на великій площі.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 23 жовтня відкинув заяви Москви про підготовку Києвом провокацій. "Якщо Росія телефонує і каже, що Україна нібито щось готує, це означає одне: Росія все це вже підготувала… Я вважаю, що зараз світ має реагувати максимально жорстко", – наголосив він.

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