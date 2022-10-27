Путін розповсюджує дезінформацію про “чорний ринок зброї в Україні”

Про це йшлося під час зустрічі лідера окупантів із учасниками засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав – учасниць СНД.

Президент РФ Володимир Путін розповсюджує дезінформацію про “виклики “чорного ринку” зброї в Україні”.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО повідомили, що Путін зустрівся із учасниками засідання Ради керівників органів безпеки та спеціальних служб держав – учасниць СНД.

“Серйозні виклики формує “чорний ринок” зброї, що діє в Україні, в контрабанді якої беруть участь транскордонні злочинні групи”, – сказав він.

У Міністерстві оборони РФ також заявили про телефонні переговори очільника відомства Сергія Шойгу з міністрами оборони Індії та Китаю. Під час них міністр “довів до колег свої занепокоєння щодо можливих провокацій з боку України із застосуванням “брудної бомби”".

Ще одна дезінформація від посла РФ в Австрії Дмитра Любінського, який стверджує, що “з початком СВО в Україні змушені констатувати демонстративний відхід керівництва Австрії від усталеного трактування нейтрального статусу в бік його виключно військового виміру”.

“Дедалі виразніше проявляється ерозія цього основоположного для австрійської державності принципу”, – сказав він.

Нагадаємо, російські ЗМІ оприлюднюють дезінформацію, що антиросійська кампанія США виконується спеціально створеною ІТ-армією українців.