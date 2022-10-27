За дві години ЗСУ знищили 19 іранських дронів

Так, із 22:00 по 24:00 26 жовтня окупанти випустили понад два десятки іранських безпілотників-камікадзе “Shahed-136”.

Про це повідомили Повітряні збройні сили України.

17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ще два “Shahed-136” знищили інші підрозділи Сил оборони України.

П’ятнадцять “шахедів” знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях.

“Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами”, – зазначили військові.

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування “Схід” зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив Росія та Іран використовують бойові дрони проти України, щоби потім за допомогою них атакувати інші країни Європи, а також Ізраїль.