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За дві години ЗСУ знищили 19 іранських дронів

Окупанти загалом випустили понад 20 безпілотників-камікадзе.

За дві години ЗСУ знищили 19 іранських дронів
Фото: itc.ua

Так, із 22:00 по 24:00 26 жовтня окупанти випустили понад два десятки іранських безпілотників-камікадзе “Shahed-136”.

Про це повідомили Повітряні збройні сили України.

17 дронів знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил Збройних Сил України.

Ще два “Shahed-136” знищили інші підрозділи Сил оборони України.

П’ятнадцять “шахедів” знищено у Одеській, три – у Миколаївській та один – у Вінницькій областях. 

“Високу ефективність бойової роботи показало озброєння надане Україні західними партнерами”, – зазначили військові.

Крім того, у зоні відповідальності повітряного командування “Схід” зенітним ракетним підрозділом знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков заявив Росія та Іран використовують бойові дрони проти України, щоби потім за допомогою них атакувати інші країни Європи, а також Ізраїль. 

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