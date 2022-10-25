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Іранськими бойовими дронами після України можуть атакувати Європу та Ізраїль, - Резніков

Іранські інструктори знаходяться в Криму та, ймовірно, Білорусі.

Іранськими бойовими дронами після України можуть атакувати Європу та Ізраїль, - Резніков
Міністр оброни України Олексій Резніков
Фото: Міноборони

Росія та Іран використовують бойові дрони проти України, щоби потім за допомогою них атакувати інші країни Європи, а також Ізраїль. 

Про це в інтерв’ю американському телеканалу Fox News заявив міністр оборони Олексій Резніков

“Вони використовують ці технології (дрони) як для бойового випробовування. Два терористичні режими, Росія та Іран, які об’єдналися, їх застосовують проти України. Однак далі вони можуть використовувати їх проти Ізраїлю, якихось європейських держав. Я сказав своїм колегам: ви не зможете відчувати себе спокійно, коли проводитемете час з родиною на футбольному або бейсбольному матчі, чи на якомусь концерті, - адже будь-які терористи зможуть використати ці дрони проти вас”, - зазначив Резніков.

Він додав, що іранські інструктори наразі перебувають в Криму, і висловив впевненість, що вони розташовуються також в Білорусі.

“Іранські дрони застосовуються з двох напрямів: південного, з Криму, та північного - з Білорусі. Вони використовують Білорусь як плацдарм”, - зазначив Резніков.

Міністр оборони наголосив, що важливо забезпечити повноцінний повітряний захист України за допомогою різних типів систем короткого, середнього, далекого радіусу дії. Зокрема і тих, які розраховані на знищення не лише крилатих чи балістичних ракет, а й іранських дронів.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков назвав фейком заяву Міноборони РФ Сергія Шойгу про так звану готовність України підірвати “брудну бомбу”, що містить ядерні елементи. 

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