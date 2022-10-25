На Південнобузькому напрямку росіяни мінують місцевість уздовж Дніпра, - Генштаб

На Південнобузькому напрямку російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

Рашисти намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи і проводять розвідку - зафіксовано до 55 вильотів БпЛА різних типів.

Також загарбники на цьому напрямку обстріляли понад 30 населених пунктів.

Загалом протягом цієї доби Росія завдала три ракетні та 11 авіаційних ударів, здійснила понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Ворожих ударів зазнали райони 25 населених пунктів. Серед них - Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське і Вугледар Донецької області та Нова Кам’янка на Херсонщині.

Натомість авіація Сил оборони протягом доби завдала 15 ударів. Підтверджено ураження 12 районів зосередження озброєння та військової техніки, двох опорних пунктів, а також позиції зенітного ракетного комплексу противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили БпЛА.

Воїни ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, всім районів зосередження живої сили, озброєння і військової техніки, склад боєприпасів та інші важливі військові об’єкти окупантів.

За даними Генштабу, ситуація на інших напрямках фронту станом на 18.00 25 жовтня така:

на Волинському та Поліському - без суттєвих змін;

та - без суттєвих змін; на Сіверському росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовували ударні БпЛА;

росіяни обстріляли з мінометів та ствольної артилерії населені пункти Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовували ударні БпЛА; на Слобожанському вороги використали міномети, ствольну та реактивну артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча;

вороги використали міномети, ствольну та реактивну артилерії в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча; на Куп’янському окупанти накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка;

окупанти накрили вогнем із мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка; на Лиманському загарбники завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка;

загарбники завдали ударів із мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка; на Бахмутському росіяни обстріляли з озброєння танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне;

росіяни обстріляли з озброєння танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне; на Авдіївському росармія використала танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське;

росармія використала танки, міномети, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів районів населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське; на Новопавлівському та Запорізькому рашисти активних наступальних дій не вели. Завдали обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів вздовж всієї лінії зіткнення.

Нагадаємо, щоб поповнити втрати, Росія мобілізовує на війну жителів тимчасово окупованих українських територій. Так, у Хрустальному на Луганщині для "ловитви" чоловіків створили "мобільні групи".

На Херсонщині Сили оборони знищили до 30 росіян, під завалами залишилась понад сотня окупантів.