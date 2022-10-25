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На Полтавщині з'явилася нова бойова військова частина

Зенітний ракетний полк повітряного командування "Схід" прикриватиме угруповання військ, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративно-промислові центри та інші важливі державні об’єкти.

На Полтавщині з'явилася нова бойова військова частина
Фото: Telegram/Дмитро Лунін

У Полтавській області з'явилася нова бойова військова частина - зенітний ракетний полк повітряного командування "Схід".

Про це повідомили в пресслужбі ПК "Схід".

Полк прикриватиме угруповання військ, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративно-промислові центри та інші важливі державні об’єкти східного регіону України.

Фото: Telegram/Дмитро Лунін

"Формування військової частини проходить в непростих умовах бойових дій. Поки полк виконує завдання з прикриття повітряного простору та доукомплектування та злагодження підрозділів, безцінною є  допомога громади в налагодженні побуту військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

До відновлення військової інфраструктури долучилися представники Полтавської обласної військової адміністрації, місцевих органів самоврядування, представники інших силових структур, місцеві підприємства, волонтери та духовенство. 

У ПК "Схід" зазначили, що підрозділи, які увійшли до складу полку, вже мають "багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстровано високу професійну майстерність, відповідальність та витримку". 

Нагадаємо, раніше у Києві створили окрему роту для охорони об’єктів критичної інфраструктури.

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