Зенітний ракетний полк повітряного командування "Схід" прикриватиме угруповання військ, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративно-промислові центри та інші важливі державні об’єкти.

У Полтавській області з'явилася нова бойова військова частина - зенітний ракетний полк повітряного командування "Схід".

Про це повідомили в пресслужбі ПК "Схід".

Полк прикриватиме угруповання військ, об'єкти критичної інфраструктури, адміністративно-промислові центри та інші важливі державні об’єкти східного регіону України.

Фото: Telegram/Дмитро Лунін

"Формування військової частини проходить в непростих умовах бойових дій. Поки полк виконує завдання з прикриття повітряного простору та доукомплектування та злагодження підрозділів, безцінною є допомога громади в налагодженні побуту військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

До відновлення військової інфраструктури долучилися представники Полтавської обласної військової адміністрації, місцевих органів самоврядування, представники інших силових структур, місцеві підприємства, волонтери та духовенство.

У ПК "Схід" зазначили, що підрозділи, які увійшли до складу полку, вже мають "багату історію перемог в протиповітряних боях, під час яких неодноразово продемонстровано високу професійну майстерність, відповідальність та витримку".

Нагадаємо, раніше у Києві створили окрему роту для охорони об’єктів критичної інфраструктури.