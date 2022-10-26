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Україна повернула з російського полону ще десять військових

Також вдалося повернути тіло американського добровольця Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну.

Україна повернула з російського полону ще десять військових
Фото: Андрій Єрмак у Telegram

Сьогодні додому з російського полону повернулися ще десять українських військовослужбовців.

Про це повідомив у Telegram голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Наші вдома. Провели черговий обмін полоненими. Вдалося повернути додому десять українських військовослужбовців. Серед них є один офіцер та дев’ять рядових і сержантів”, – йдеться у повідомленні.

Єрмак додав, що також було передане тіло американського добровольця, ветерана армії США Джошуа Алана Джонса, який воював за Україну і загинув у бою з окупантами.

“Дякую Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими”, – написав голова ОП.

 

Нагадаємо, радник голови Офісу президента Михайло Подоляк не виключає, що затриманого за підозрою в державній зраді президента "Мотор Січі" Вʼячеслава Богуслаєва можуть обміняти на полонених українців. 

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