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На деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих, – МінТОТ

Серед загиблих – військові і цивільні, дорослі і діти.

На деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих, – МінТОТ
Фото: Поліція Донецької області

На територіях, що перебували під російською окупацією, ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що в результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та мирних громадян. Зокрема, майже 450 було ексгумовано в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань.

 

“Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, а й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи", – йдеться у повідомленні.

Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.

Нагадаємо, учора в Україну повернули тіла 25 полеглих військових.

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