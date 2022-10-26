На деокупованих територіях ексгумували близько тисячі тіл загиблих, – МінТОТ

Серед загиблих – військові і цивільні, дорослі і діти.

На територіях, що перебували під російською окупацією, ексгумували близько тисячі тіл загиблих.

Про це повідомляє сайт Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що в результаті пошукової роботи вже ексгумували близько тисячі тіл загиблих військових та мирних громадян. Зокрема, майже 450 було ексгумовано в Ізюмі – на місці одного з наймасовіших поховань.

“Відкриваються шокуючі факти звірств окупантів: серед загиблих не тільки військові, а й цивільні – дорослі та діти. Але точні дані стануть відомі лише після експертизи", – йдеться у повідомленні.

Робота триває в співпраці з силовими структурами, піротехніками та пошуковими групами, створеними при ОВА.

Нагадаємо, учора в Україну повернули тіла 25 полеглих військових.