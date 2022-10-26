Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
ГоловнаСуспільствоВійна

У деокупованому Куп'янську поновила роботу "Укрпошта", – Синєгубов

У місті поновлюють зв'язок.

У деокупованому Куп'янську поновила роботу "Укрпошта", – Синєгубов
Фото: ТГ Синєгубовва

У деокупованому Куп'янську на Харківщині відновила роботу "Укрпошта", мешканцям почали виплачувати накопичувані протягом чотирьох місяців пенсії.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"У деокупованому Куп'янську поновила роботу "Укрпошта", мешканцям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом чотирьох місяців. Крім того у місті поновлюють зв'язок. У тестовому режимі почав працювати 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Тож до кінця тижня матимемо вже сталий мобільний інтернет", – йдеться у повідомленні.

Фото: ТГ Синєгубова

Крім того, голова ОДА анонсував відкриття відділень "Нової пошти".

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Куп’янську фахівці "Харківгазу" розпочали підключення будинків до газопостачання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , , ,
Читайте також