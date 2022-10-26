У деокупованому Куп'янську поновила роботу "Укрпошта", – Синєгубов

У деокупованому Куп'янську на Харківщині відновила роботу "Укрпошта", мешканцям почали виплачувати накопичувані протягом чотирьох місяців пенсії.

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

"У деокупованому Куп'янську поновила роботу "Укрпошта", мешканцям вже почали виплачувати пенсії, накопичені протягом чотирьох місяців. Крім того у місті поновлюють зв'язок. У тестовому режимі почав працювати 4G від операторів Vodafone, Kyivstar та Lifecell. Тож до кінця тижня матимемо вже сталий мобільний інтернет", – йдеться у повідомленні.

Фото: ТГ Синєгубова

Крім того, голова ОДА анонсував відкриття відділень "Нової пошти".

Нагадаємо, у звільненому від російських окупантів Куп’янську фахівці "Харківгазу" розпочали підключення будинків до газопостачання.