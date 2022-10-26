Росіяни вбили двох жителів Білогорівки на Луганщині, у Кремінній відсутні світло, вода та закінчуються харчі

На Луганщині російські окупанти вбили двох жителів Білогорівки, у Кремінній відсутні світло, вода та закінчуються харчі. Лікарні на окупованій території переповнені пораненими, відмовляють у госпіталізації цивільним і навіть військовим з запаленням легенів чи інсультом.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Білогорівку, як і низку вже звільнених від окупантів населених пунктів, росіяни знову обстріляли вчора та вбили двох місцевих жителів. Після деокупації їм пропонували евакуюватися, але вони вирішили залишитися у рідному селі. Противник знав, де саме проживало населення, тому і бив саме туди", - написав він у Telegram.

Також росіяни 25 жовтня відкривали вогонь по Невському, Стельмахівці та Новоєгорівці.

За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Іванград, Бахмут, Бахмутське, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське та Тернова.

"Є й вдала робота українських артилеристів. Так, у Новоіванівці знищено склад боєприпасів та понад 10 кадирівців", - додав Гайдай.

Нагадаємо, в Сєвєродонецьку російські окупанти тиждень утримували жінку, яка приїхала до міста до батьків і перевірити власну квартиру.