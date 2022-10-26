Окупанти обстрілювали Харківщину з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, – ОВА

Біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз.

Протягом минулої доби російські війська продовжували обстрілювати розташовані біля лінії зіткнення та кордону населені пункти Куп'янського, Харківського та Чугуївського районів Харківської області.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Із мінометів, ствольної та реактивної артилерії росіяни обстріляли Вільхуватку, Бударки, Шевченкове, Стрілечу, Дворічну, Берестове, Першотравневе та інші населені пункти.

За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби внаслідок ворожих обстрілів поранених серед цивільного населення не зафіксовано.

У той же час у Харківському районі біля смт Козача Лопань на міні підірвалася 71-річна жінка, яка пасла кіз. Вона госпіталізована з пораненнями.

"Вкотре нагадую про високу мінну небезпеку в області. Піротехнічні підрозділи ДСНС продовжують роботи з розмінування територій. За минулу добу знешкоджено 291 вибухонебезпечний предмет. Втім, поки розміновуються тільки об'єкти критичної інфраструктури та основні дороги. Закликаю усіх бути максимально уважними та обережними, не ходити в ліси, поля, узбіччями доріг тощо", – наголосив Синєгубов.

Він також додав, що на лінії зіткнення продовжуються бої з окупантами.

Нагадаємо, наразі окупованими залишаються 1,8% території Харківщини – це 34 населені пункти.

Станом на 21 жовтня Збройні сили України деокупували у Харківській області 551 населений пункт, на Херсонщині – 81 населений пункт.