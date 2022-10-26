Окупованими залишаються 1,8% території Харківщини, – Синєгубов

Станом на вівторок, 25 жовтня на Харківщині окупованими залишалися 34 населених пунктів або 1,8% території області.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, пише Дзеркало тижня.

“У нас наразі офіційно ще перебувають під окупацією 34 населені пункти – це 1,8% всієї території Харківської області. Ну і, звичайно, чекаємо, повідомлення від Генштабу”, – сказав Синєгубов.

За його інформацією, ЗСУ попри дощі продовжують просуватися і витісняти окупантів із захоплених територій.

“І погода, і ворог вносять свої корективи – ніхто добровільно не йде з нашої території, тому нашим воїнам доводиться у дуже жорстких боях відвойовувати кожен метр землі”, – додав він.

Нагадаємо, станом на 21 жовтня Збройні сили України деокупували у Харківській області 551 населений пункт, на Херсонщині – 81 населений пункт.