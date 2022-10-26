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РФ дедалі частіше хоче пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями, – ISW

Йдеться як про християн, так і про мусульманів. 

РФ дедалі частіше хоче пов’язати війну в Україні з релігійними концепціями, – ISW
Рамзан Кадиров
Фото: Global Look Press

Російські посадовці дедалі частіше намагаються риторично пов’язати війну Росії в Україні з релігійними концепціями.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Йдеться як про християн, так і про мусульман. Це робиться для того, аби задовольнити групи релігійних меншин у російських збройних силах.

Помічник секретаря Ради безпеки Росії Олексій Павлов посилив заяви лідера Чечні Рамзана Кадирова про те, що “метою війни в Україні має бути “повна десатанізація”.

Павлов стверджував, що українське суспільство визначається “фанатиками”, які “прагнуть відмовитися від цінностей Російської православної церкви, ісламу та юдаїзму”.

Кадиров також заявив, що війна проти України “тепер є джихадом проти українського “сатанізму”.

“Ці заяви можуть свідчити про бажання відвернути увагу інакодумства серед груп релігійних меншин у збройних силах Росії”, – зазначають аналітики.

ISW нагадує, що нещодавні розколи між військовослужбовцями-мусульманами та немусульманами спричинили спалахи насильства в російських лавах.

“Покликання до війни на релігійному, але не відкрито християнському ґрунті, ймовірно, є спробою подолати релігійні розбіжності та створити інформаційні умови для продовження вербування етнічних і релігійних меншин для боротьби в Україні”, – підкреслили у звіті.

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що командування російських окупаційних військ пробує підняти рівень морально-психологічного стану своїх солдатів за рахунок служителів Російської православної церкви.

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