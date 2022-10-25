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За день росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини, - Живицький

Окупанти обстріляли сім громад Сумщини.

За день росіяни 12 разів обстріляли прикордоння Сумщини, - Живицький
Фото: sumy.today

Протягом дня 25 жовтня російські окупанти 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Він уточнив, що окупанти випустили за день 106 різних снарядів по семи прикордонним громадам. 

“Краснопільська громада: росіяни двічі атакували один і той же населений пункт - з безпілотника скидали вибухові пристрої”, - написав Живицький.  

Крім того, Середино-Будська громада двічі була під ворожими обстрілами - спочатку близько 10:00 по громаді випустили 9 120 мм мін. А близько 19:00 громаду обстріляли із САУ 5 разів, згодом по тим же напрямках був мінометний обстріл, 10 приходів. 

О 14:00 ворог із 120 мм мінометів обстріляв одне з прикордонних сел Юнаківської громади.

Також росіяни з мінометів обстріляли прикордонні села Шалигинської громади - 7 прильотів. 

Миколаївська громада теж двічі постраждала від обстрілів зі ствольної артилерії, 18 прильотів. 

Близько 18:30 ворог ймовірно із САУ стріляв по прикордонним населеним пунктам Зноб-Новгородської громади - 8 прильотів.

У цих випадках обійшлося без жертв. 

Ввечері був мінометний обстріл Білопільської громади - зафіксовано 27 прильотів. Внаслідок обстрілу загорівся будинок мирних жителів, на щастя люди живі.

Нагадаємо, внаслідок чергової російської атаки на Дніпро загинули дві людини, ще троє поранені.

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