Головне за день. Вівторок, 25 жовтня

Аварійні відключення світла, розстріл окупантами родини на Херсонщині, обстріл Дніпра, конференція щодо "плану Маршалла" для України в Берліні. Яким запам’ятається 244-й день повномасштабної війни.

В Укренерго визнали нерівномірні відключення світла серед споживачів, графіки хочуть зробити більш зручними. Над проблемою працюють НЕК "Укренерго", обленерго, місцеві органи влади, Міненерго та Офіс Президента.

За словами глави НЕК Володимира Кудрицького, наразі в енергосистемі України спостерігається дефіцит потужності. Тож Укренерго вимушено впроваджує графіки аварійних відключень споживачів.

"На жаль, в деяких регіонах вони розподіляються нерівномірно, і тому одні споживачі мають доступ до електроенергії постійно, а деякі потерпають від частих відключень", - зазначив очільник НЕК. Він зазначив, що графіки хочуть складати так, аби відключення були рівномірнішими та більш справедливо розподіленими між споживачами.

Генштаб Збройних Сил України повідомив, що на Південнобузькому напрямку росіяни мінують місцевість уздовж Дніпра. Також окупанти намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи.

На Херсонщині Сили оборони знищили до 30 росіян, під завалами залишилась понад сотня окупантів.

Детальніше про оперативну обстановку станом на 18:00 25-го жовтня – в нашій новині.

Учора росіяни відкрили вогонь з автоматів по автомобілю, в якому перебували діти.

Про трагедію розповів керівник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич. За його словами, родина їхала додому, коли натрапила на ворожий блок-пост.

"Вчора ввечері чоловік віз на власному авто сина та доньку з Олешок до села Саги. На одному із російських блок-постів окупанти відкрили вогонь по автівці з дітьми. 14-річний хлопець загинув на місці, а його 37-річний батько помер на операційному столі. Вижила тільки 5-річна донечка", - повідомив Янушевич.

Очільник ОВА додав, що у цьому злочині російські пропагандисти "вже встигли звинуватити якусь міфічну "українську ДРГ". "Але всім зрозуміло, що вогонь відкрили росіяни. Саме російські загарбники вбили невинних людей, залишивши маленьку дівчинку без батька та братика", - наголосив Янушевич.

Унаслідок чергової російської атаки на Дніпро є загиблі та поранені.

“Росіяни убили у Дніпрі двох людей, ще трьох поранили. Такі попередні дані після вечірньої атаки на місто”, - повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Він додав, що росіяни поцілили в один з районів Дніпра, через удар сталася пожежа на автозаправці.

“Наразі відомо, що загинуло мінімум дві цивільні особи: одна - в автомобілі, одна - на автомийці, що знаходиться поруч з АЗС”, - повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

Президент Ізраїлю Іцхак Герцоґ заявив, що надасть Сполученим Штатам Америки докази використання в Україні іранських безпілотників.

Герцоґ перебуває з візитом в США, де має зустрітися з Джозефом Байденом.

За словами ізраїльського президента, топ-темою зустрічі стане іранська загроза, яка, як наголосив Герцоґ, "дестабілізує не лише Близький Схід, а й увесь світ".

Очільник Ізраїлю має поділитися фотодоказами, які свідчать, що Росія використовує передові іранські безпілотники у своїх атаках на Україну.

На фотографіях, якими Герцоґ має поділитися з офіційними особами США, зображений іранський Shahed-136, який запущено під час навчань в Ірані в грудні 2021 року, і такий же "шахед", збитий в Україні. Фотодокази доводять, що безпілотники мають багато однакових характеристик, включаючи їхню структуру, розміри та нумерацію.

В Офісі глави Ізраїлю також заявили, що хоч Іран і спробував приховати походження дронів, додавши російський напис, та очевидно, що частини безпілотників - таки іранського походження.

У Берліні розпочалася конференція щодо плану повоєнного відновлення України за участі національних лідерів, експертів та керівників великих компаній. За словами організаторів, це має стати новим "планом Маршалла".

Ініціаторами зустрічі стали канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія. Конкретних грошових зобовʼязань учасники обговорення поки не матимуть.

Президент України Володимир Зеленський брав участь відеозвʼязком. Він сказав, що російські ракети та безпілотники іранського виробництва знищили більше третини енергетичної інфраструктури країни, зробивши її вразливою в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій – завдавши шкоди інтеграції в Європу.

Зеленський сказав, що в інтересах Європи допомогти Україні оговтатися після війни, і подякував Євросоюзу і кожній країні ЄС, яка допомагає, за вже надану підтримку нашій державі.

Що сказав Президент України про "фінансовий Рамштайн" і яку пропозицію зробив європейським партнерам голова українського уряду Денис Шмигаль – у нашій новині.

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