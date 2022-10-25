У Берліні організовано конференцію щодо "плану Маршалла" для України (оновлено)

У Берліні сьогодні розпочалася конференція щодо плану повоєнного відновлення України за участі національних лідерів, експертів та керівників великих компаній. За словами організаторів, це має стати "планом Маршалла", пише Reuters.

Ініціаторами зустрічі стали канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія. Конкретних грошових зобовʼязань учасники обговорення поки не матимуть.

Оновлення. Шольц на відкритті заходу повідомив, що це не є звичайною конференцією донорів.

"Це щось більш глибоке... Новий план Маршалла для 21 століття", – сказав він.

Президент України Володимир Зеленський брав участь відеозвʼязком. Він сказав, що російські ракети та безпілотники іранського виробництва знищили більше третини енергетичної інфраструктури країни, зробивши її вразливою в короткостроковій перспективі, а в довгостроковій – завдавши шкоди інтеграції в Європу.

"Це руйнує все, задля того, щоб нам було важче пережити цю зиму. Щоб ви якомога довше не могли інтегрувати український економічний потенціал", – цитує його агентство.

Зеленський сказав, що в інтересах Європи допомогти Україні оговтатися після війни.

"Ви всі напевно знаєте, що ми пропонуємо. Саме Україна може гарантувати, що російський реваншизм не зруйнує наш європейський дім", – наголосив президент.

Він подякував Європейському Союзу і кожній країні ЄС, яка допомагає, за вже надану підтримку нашій державі.

"Однак маємо надати більш системний характер цій підтримці. Я вірю, що вже зараз можемо ухвалити рішення про заснування «фінансового Рамштайну» для підтримки нашої спільної стабільності – за аналогією з «оборонним Рамштайном», який уже функціонує. Нам потрібна фінансова координаційна платформа, яка об’єднає й скерує всі зусилля, що спрямовані на відбудову нашої країни після бойових дій. Потрібна консолідація – чітке й своєчасне спрямування ресурсів. Саме так має продовжуватися те, про що ми говорили в Лугано, на першій конференції щодо нашого відновлення", – зазначив Володимир Зеленський.

Фон дер Ляєн, зі свого боку, додала, що чекати часу немає: масштаби руйнувань вражають.

Фото: Денис Шмигаль у ТГ Урсула фон дер Ляєн

Голова уряду України Денис Шмигаль був присутнім у офлайн-форматі. У Телеграм премʼєр повідомив, що серед учасників також – президент Швейцарії і премʼєр-міністр Польщі.

За його словами, результатом конференції мають стати ґрунтовні розрахунки, як крок за кроком повинна відновлюватись Україна. Не лише потім, але й зараз.

Фото: Денис Шмигаль у ТГ

Він додав, що Україна пропонує партнерам "започаткувати Financial coordination platform and meetings під співголовуванням США, Єврокомісії та України. Мета цих зустрічей – координація допомоги Україні, визначення напрямків для першочергового й довгострокового відновлення, а також джерел їх фінансування. Маємо врешті знайти рішення, як ефективно використати заморожені російські активи на відбудову України".

Реконструкція після вторгнення Росії до України, за попередніми оцінками, може коштувати $750 млрд. За оцінкою Світового банку, на відновлення знадобиться близько $349 млрд.

Необхідна допомога за масштабами домірна програмі допомоги Маршалла від США для відновлення Європи після Другої світової війни.

Нагадаємо, Шольц і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у спільній статті зазначили, що для відбудови України має бути створений новий "план Маршалла", у якому Євросоюз відіграватиме особливу роль.

План Маршалла – це програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни. Її в 1947 році висунув американський держсекретар Джордж К. Маршалл. Тепер цією умовною назвою позначають плани повоєнної відбудови України.