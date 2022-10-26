Вірменія заборонила в'їзд російській пропагандистці Симоньян

Головна редакторка прокремлівського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що їй заборонили в'їзд до Вірменії.

Про це вона написала в Telegram-каналі.

Пропагандистка поскаржилася, що в'їзд також заборонили депутату Держдуми РФ Костянтину Затуліну.

Раніше Затулін у своїх соцмережах повідомив, що отримав лист про "небажаність" його приїзду. В документі зазначалося, що його висловлювання "завдають шкоді Вірменії та союзницьким відносинам з РФ".

Нагадаємо, в березні в Офісі генерального прокурора України повідомляли, що Симоньян оголосять у міжнародний розшук, оскільки в Україні її статус – підозрювана особа.

23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Симоньян, Соловйов та інші роспропагандисти, включно з речницею МЗС РФ Марією Захаровою, потрапили під санкції Євроосоюзу.