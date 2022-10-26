Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Бійці 28 бригади приземлили іранський БпЛА окупантів з мінімальними пошкодженнями
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Криза в Угорщині: уряд Орбана постає перед серйозними викликами
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Екскерівник НБУ вважає оголошення його у розшук свідченням заангажованості слідства
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Унаслідок ракетного удару по Дніпру загинули двоє, поранені четверо людей
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Верещук закликала українських біженців залишатися за кордоном до весни
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
Небезпека удару з повітря в Київській області триває, – Кулеба
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
На Київщині облаштували тимчасову переправу на “Варшавській” трасі
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
«Вік постраждалих від сексуального насильства — від 4 до 85 років», - прокурорка Діденко
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
Британія з прем’єром. Чого чекати від Ріші Сунака
ГоловнаСвіт

Вірменія заборонила в'їзд російській пропагандистці Симоньян

Також заборонено подорожі депутату російського парламенту. 

Вірменія заборонила в'їзд російській пропагандистці Симоньян
Фото: uk.wikipedia.org

Головна редакторка прокремлівського телеканалу RT Маргарита Симоньян заявила, що їй заборонили в'їзд до Вірменії.

Про це вона написала в Telegram-каналі.

Пропагандистка поскаржилася, що в'їзд також заборонили депутату Держдуми РФ Костянтину Затуліну.

Раніше Затулін у своїх соцмережах повідомив, що отримав лист про "небажаність" його приїзду. В документі зазначалося, що його висловлювання "завдають шкоді Вірменії та союзницьким відносинам з РФ".

Нагадаємо, в березні в Офісі генерального прокурора України повідомляли, що Симоньян оголосять у міжнародний розшук, оскільки в Україні її статус – підозрювана особа.

23 лютого, за день до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Симоньян, Соловйов та інші роспропагандисти, включно з речницею МЗС РФ Марією Захаровою, потрапили під санкції Євроосоюзу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми:
Читайте також