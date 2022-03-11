Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
Величезна колона російських військ під Києвом почала перегруповуватися, – CNN
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
По Рівненщині сьогодні завдали трьох авіаударів, – Нацполіція
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
В Івано-Франківську сталися вибухи в районі аеропорту
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Луцьк: противник ударив по аеродрому, є загиблі (оновлено)
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
Байден особисто наклав вето на передачу літаків Україні, боячись спровокувати Путіна, – WSJ
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
СБУ оприлюднила перехоплену розмову окупанта з дружиною: хоче потрапити додому і бідкається через великі втрати
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
Два російські літаки завдали удару по селу в Білорусі (оновлено)
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
​Українські військові ліквідували командувача 29-ї армії РФ генерал-майора Колесникова
ГоловнаПраво

Російську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук, – Венедіктова

Очільниця телеканалу Russia Today – підозрювана особа в Україні.

Російську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук, – Венедіктова
Фото: uk.wikipedia.org

Очільниці телеканалу Russia Today і російській пропагандистці Маргариті Симоньян оголосили про підозру.

Про це в соцмережі Facebook написала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

“Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні – підозрювана особа. Поспішаю вас повідомити, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, повважав їх обґрунтованими та мотивованими”, – написала вона.

Отже, український суд дозволив заарештувати Симоньян і доставити її до суду для обрання запобіжного заходу.

“Оскільки виконати цей наказ суду на території РФ неможливо (поки що), українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук. На думку української прокуратури та посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані під час перетину кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції до України”, – сказала Венедіктова.

“У мене до вас тільки одне прохання, інших немає - не слід сліпо вірити представникам влади в РФ, які, ймовірно, порадять не переживати. Найміть хороших юристів і порадьтеся. Для нас в Україні дуже важливо, щоб усе було за буквою та духом закону. Змагальність, прозорість і доступ до правосуддя – у вас моя гарантія. P.S. “Росія, мати, забери Донбас додому” – це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, наслідуючи дух вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому”, – додала генпрокурорка.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також