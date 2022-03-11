Російську пропагандистку Симоньян оголосять у міжнародний розшук, – Венедіктова

Очільниці телеканалу Russia Today і російській пропагандистці Маргариті Симоньян оголосили про підозру.

Про це в соцмережі Facebook написала генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

“Симоньян Маргарита Семенівна, ваш процесуальний статус в Україні – підозрювана особа. Поспішаю вас повідомити, що слідчий суддя українського компетентного суду, заслухавши доводи українських прокурорів, викладені у відповідному клопотанні, повважав їх обґрунтованими та мотивованими”, – написала вона.

Отже, український суд дозволив заарештувати Симоньян і доставити її до суду для обрання запобіжного заходу.

“Оскільки виконати цей наказ суду на території РФ неможливо (поки що), українські прокурори мають намір найближчими днями ініціювати процес оголошення підозрюваної особи в міжнародний розшук. На думку української прокуратури та посилаючись на практичний досвід, ви повинні розуміти, що будете затримані під час перетину кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції до України”, – сказала Венедіктова.

“У мене до вас тільки одне прохання, інших немає - не слід сліпо вірити представникам влади в РФ, які, ймовірно, порадять не переживати. Найміть хороших юристів і порадьтеся. Для нас в Україні дуже важливо, щоб усе було за буквою та духом закону. Змагальність, прозорість і доступ до правосуддя – у вас моя гарантія. P.S. “Росія, мати, забери Донбас додому” – це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, наслідуючи дух вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому”, – додала генпрокурорка.