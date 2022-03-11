"Хочеш дізнатися про плани Росії – подивися, у чому Росія звинувачує інших".

Президент Володимир Зеленський наголосив, що в Україні ніхто не розробляв ніякої зброї масового ураження.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Я адекватна людина. Президент адекватної країни й адекватного народу. І батько двох дітей. І ніякої хімічної або будь-якої іншої зброї масового ураження на моїй землі не розробляли. Весь світ це знає. ВИ це знаєте", - сказав він, звертаючись до російських окупантів.

Зеленський зазначив, що його дуже непокоять звинувачення України з боку російських ЗМІ.

"Мене це дуже турбує, тому що неодноразово ми переконувалися: хочеш дізнатися про плани Росії - подивися, в чому Росія звинувачує інших. Послухайте, розгін таких звинувачень у російських ЗМІ сам по собі свідчить, що це ВОНИ на таке здатні. Російські військові, російські спецслужби. Свідчить, що вони цього хочуть. Вони вже робили такі речі у інших країнах. Так само! Самі анонсували, самі організовували, самі скаржилися. І самі робитимуть ще", - пояснив президент.

"Що це за звинувачення в підготовці хімічних атак? Ви вирішили провести "дехімізацію" України? Аміаком? Фосфором? Що ще ви нам приготували? Куди вдарите хімічною зброєю? По пологовому будинку в Маріуполі? По церкві в Харкові? По дитячій лікарні Охматдит? Чи по лабораторіях, більшість із яких залишилася ще з радянських часів і займається звичайною наукою. Звичайною! А НЕ військовими технологіями", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше США попередили, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому нашу державу. Речниця Білого дому Джен Псакі наголосила, що саме Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю. Саме Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї, що порушує міжнародне право. Крім того, Росія має тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї, зокрема - у спробах вбивства та отруєння політичних ворогів Путіна.

Сьогодні міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що в Україні за підтримки США створюють біологічну зброю, яка є "етнічно орієнтованою".

Міноборони РФ також відзвітувало про пійманих "піддослідних" птахів з України, які нібито можуть розносити "біоагенти, здатні вибірково вражати різні етнічні групи".