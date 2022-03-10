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США попередили, що Росія може використати в Україні хімічну зброю

Речниця Білого дому закликала Україну бути пильною.

США попередили, що Росія може використати в Україні хімічну зброю
Джен Псакі
Фото: Kevin Dietsch

Росія може застосувати хімічну зброю в Україні, звинувативши в цьому нашу країну. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі.  

"Ми взяли до уваги неправдиві заяви Росії про нібито американські лабораторії біологічної зброї та розробку хімічної зброї в Україні. Ми також бачили, як китайські чиновники повторюють ці теорії змови", - написала вона у twitter.

Псакі спростувала брехливі заяви російських пропагандистів. Однак вона закликала Україну бути пильною, оскільки Росія може використовувати хімічну або біологічну зброю під прикриттям "чужого прапора".

"Тепер, коли Росія зробила ці неправдиві твердження, а Китай, здавалося б, підтримав цю пропаганду, ми всі повинні дивитися на те, щоб Росія не могла застосувати хімічну чи біологічну зброю в Україні або створити операцію під фальшивим прапором з її використанням", - написала вона у своєму twitter.

Псакі наголосила, що саме Росія продовжує підтримувати режим Башара Асада в Сирії, який неодноразово застосовував хімічну зброю. Саме Росія тривалий час підтримує програму біологічної зброї, що порушує міжнародне право.

Крім того, Росія має тривалий і добре задокументований досвід використання хімічної зброї, зокрема - у спробах вбивства та отруєння політичних ворогів Путіна, таких як Олексій Навальний.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров’я опублікували інструкцію, що робити в разі хімічної атаки або аварії на хімпідприємстві.

Сьогодні російські війська здійснили авіаудар по Маріуполю і обстріляли пологовий будинок і дитячу лікарню, є багато постраждалих. Обидві будівлі знищено.

Речниця російського МЗС Марія Захарова згадувала про цей пологовий будинок під час свого брифінгу. Вона заявила, що нібито Збройні сили України вигнали звідти пацієнтів і облаштували "вогневі позиції". Речниця довго висувала абсурдні звинувачення українським військовим і намагалася розчулити росіян, згадавши захоплення лікарні в російському Будьоновську в 1995 році. 

Вона наголошувала, що, мовляв, "немає виправдання людям, які до такого вдаються".  Через чотири години після виступу Захарової Росія завдала ударів по лікарні та пологовому будинку.

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