Кулеба прибув до Анталії на зустріч із Лавровим

Сьогодні відбудуться переговори про припинення Росією бойових дій та війни проти України.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до турецької Анталії на переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Зустріч глав міністерств закордонних справ Туреччини, України та РФ відбудеться в рамках дипломатичного форуму.

"На запрошення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу Дмитро Кулеба прибув до Анталії для проведення переговорів щодо припинення Росією бойових дій та війни проти України", - написав він у фейсбуці.

Раніше Кулеба розповів, що очікування від зустрічі з Лавровим стримані. Українська сторона має три цілі: припинити вогонь, звільнити наші території та вирішити всі гуманітарні катастрофи, що створила російська армія.

Український міністр також заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Про це Кулеба повідомить Лаврова.

"Я це ще раз скажу Лаврову. Наш президент не боїться нічого. У тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, нехай сядуть, поговорять", – сказав раніше Кулеба.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні під приводом "спеціальної операції на Донбасі" (напередодні Росія визнала "республіками" терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" і дозволила ввести туди війська). А вже 24 лютого Росія почала бомбити та обстрілювати українські міста та селища, нищити інфраструктуру, вбивати мирних мешканців. Наразі триває протистояння українців окупаційним військам. Основні зусилля росіяни зосереджують на оточенні Києва та послабленні спротиву в близьких до столиці населених пунктах.

25 лютого Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів. Путін заявив, що якщо Україна "продовжить поводитися так само", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності". Він також пригрозив країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації, заявивши що Росія розглядатиме будь-які спроби інших країн встановити над Україною безпольотну зону як участь у воєнних діях.

Раніше видання ZN.UA повідомляло, що українські спецслужби мають інформацію про план Путіна захопити Київ і розділити Україну на дві частини - за принципом Західної та Східної Німеччини чи Північної і Південної Кореї. При цьому РФ визнає легітимною ту частину, яка підпише ці угоди і буде лояльна до РФ.