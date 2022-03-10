У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
ГоловнаСвіт

Кулеба прибув до Анталії на зустріч із Лавровим

Сьогодні відбудуться переговори про припинення Росією бойових дій та війни проти України.

Кулеба прибув до Анталії на зустріч із Лавровим
Дмитро Кулеба
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прибув до турецької Анталії на переговори з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

Про це повідомив речник українського МЗС Олег Ніколенко.

Зустріч глав міністерств закордонних справ Туреччини, України та РФ відбудеться в рамках дипломатичного форуму.

"На запрошення міністра закордонних справ Туреччини Мевлюта Чавушоглу Дмитро Кулеба прибув до Анталії для проведення переговорів щодо припинення Росією бойових дій та війни проти України", - написав він у фейсбуці.

Раніше Кулеба розповів, що очікування від зустрічі з Лавровим стримані. Українська сторона має три цілі: припинити вогонь, звільнити наші території та вирішити всі гуманітарні катастрофи, що створила російська армія.

Український міністр також заявив, що президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі з Путіним. Про це Кулеба повідомить Лаврова.

"Я це ще раз скажу Лаврову. Наш президент не боїться нічого. У тому числі прямої зустрічі з Путіним. Якщо Путін теж не боїться, нехай сядуть, поговорять", – сказав раніше Кулеба.

Нагадаємо, 24 лютого президент РФ Володимир Путін оголосив війну Україні під приводом "спеціальної операції на Донбасі" (напередодні Росія визнала "республіками" терористичні організації "ДНР" і "ЛНР" і дозволила ввести туди війська). А вже 24 лютого Росія почала бомбити та обстрілювати українські міста та селища, нищити інфраструктуру, вбивати мирних мешканців. Наразі триває протистояння українців окупаційним військам. Основні зусилля росіяни зосереджують на оточенні Києва та послабленні спротиву в близьких до столиці населених пунктах.

25 лютого Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів. Путін заявив, що якщо Україна "продовжить поводитися так само", то вона "поставить під питання майбутнє своєї державності". Він також пригрозив країнам, які можуть відгукнутися на прохання України закрити небо над нею для російської авіації, заявивши що Росія розглядатиме будь-які спроби інших країн встановити над Україною безпольотну зону як участь у воєнних діях.

Раніше видання ZN.UA повідомляло, що українські спецслужби мають інформацію про план Путіна захопити Київ і розділити Україну на дві частини - за принципом Західної та Східної Німеччини чи Північної і Південної Кореї. При цьому РФ визнає легітимною ту частину, яка підпише ці угоди і буде лояльна до РФ.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також