Росія погрожує "націоналізувати" майно компаній, які пішли з країни через її агресію в Україні

Міністерство економіки Росії запропонувало "запровадити зовнішнє управління" в компаніях, що належать іноземцям як мінімум на 25%, але пішли з російського ринку через військове вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужба Мінекономіки.

"Проєкт спрямовано на стимулювання організацій під іноземним контролем не припиняти діяльність в Росії", - йдеться в заяві.

Згідно з документом, зовнішня адміністрація може бути введена, "якщо управління діяльністю організації керівником або іншими органами управління, включаючи акціонерів, було фактично припинено", - зазначили в Мінекономіки.

Раніше із цією ініціативою виступила правляча партія "Єдина Росія". Там вважають, що такі заходи дозволять зберегти робочі місця, а також запобігти банкрутству. Законопроєкт схвалила урядова комісія.

Нагадаємо, іноземні компанії почали масово залишати Росію через санкції у відповідь на військову агресію проти України.

Сьогодні компанія Brown-Forman Corp., виробник віскі Jack Daniel's та горілки Finlandia, вирішила зупинити комерційну діяльність в РФ. Також сьогодні стало відомо, що з РФ йде американський бренд жіночої білизни Victoriaʼs Secret, а а KFC і Pizza Hut - закривають свої ресторани на території країни. Вчора свою діяльність у Росії зупинили компанія Coca-Cola, мережа кав’ярень Starbuck, "тимчасово закриє" російські ресторани McDonald's.

Раніше компанія Procter & Gamble також повідомила, що зупиняє інвестиції та рекламну діяльність у РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни, який також скоротить.

Про те, як світ відрізає Росію від глобальної економіки за її військове вторгнення в Україну, можна прочитати тут.