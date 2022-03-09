Майже сто депутатів Європарламенту закликали накласти ембарго ЄС на імпорт газу та нафти з Росії

"Це Європа зараз покриває витрати на путінські танки та артилерію проти України".

97 депутатів Європейського парламенту закликали зупинити президента РФ Володимира Путіна, наклавши ембарго ЄС на імпорт газу та нафти з Росії.

Про це йдеться у відкритому листі євродепутатів, повідомляє "Європейська правда".

"Ми, депутати Європарламенту, закликаємо ЄС разом із державами-членами негайно запровадити ембарго на імпорт нафти та газу з Росії до ЄС доти, доки Російська Федерація повністю не вийде з України. Інакше бездіяльність ЄС щодо припинення імпорту газу та нафти з Росії лише продовжить руйнування путінськими збройними силами українських міст, інфраструктури, економіки та соціального захисту українського народу", – сказано у зверненні євродепутатів.

Парламентарі підкреслили: поки Путін веде все жорстокішу війну проти України, ЄС дедалі більше платить за російський газ і нафту в путінські кишені.

"Це Європа зараз покриває витрати на путінські танки та артилерію проти України, коли за день ми платимо Росії за імпорт газу та нафти близько 600 мільйонів євро. За оцінками, один танк Т-72 в Росії коштує близько 1,5 млн євро, а ще один сучасний танк Т-80 – відповідно 3 млн євро. Отже, близько 400 нових танків Т-72 або 200 нових танків Т-80 на день фінансуються ЄС за рахунок закупівель газу та нафти у Володимира Путіна. Це більше, ніж досі вдалося знищити відважним українським воїнам (до 6 березня було знищено 285 танків)", – заявляють євродепутати.

У Європарламенті зазначили, що після початкових вагань європейці погодилися передати Україні зброю у вигляді протитанкових гармат і "стінгерів", але при цьому продовжували купувати російський газ і таким чином фінансувати нові танки для Путіна.

"Ми повинні вибрати, на чиєму боці", – йдеться у зверненні. Євродепутати додають, що ембарго на імпорт російського газу та нафти дозволить повністю відключити РФ від SWIFT.