Віцепрезидент США їде до Варшави домовлятися про літаки для України, – AP

«Cитуація з винищувачами є заплутаною, і Гарріс доведеться згладити ситуацію».

Віцепрезидент США Камала Гарріс їде до Варшави, щоб вирішити непорозуміння, яке виникло після ініціативи уряду Польщі передати свої винищувачі у розпорядження уряду США.

Про це повідомляє агенція AP.

Нагадаємо, учора уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження США. Винищувачі мали бути переміщені на військову базу США Рамштайн у Німеччині, а звідти передані Україні.

Натомість США заявили, що не вважають пропозицію Польщі спроможною. «Перспектива того, що винищувачі, які є в розпорядженні уряду США, вилетять з бази США-НАТО в Німеччині та полетять в Україну, проти якої воює Росія, викликає занепокоєння у всього Альянсу», – заявив речник Пентагону Джон Кірбі.

Це був рідкісний момент дисгармонії у спільних зусиллях союзників допомогти Україні, не втягнувшись у ширшу війну з Росією, зазначає AP.

«Cитуація з винищувачами є заплутаною, і Гарріс доведеться згладити ситуацію, – заявив Деніел Фрід, колишній посол США в Польщі та радник президентів Джорджа Буша і Барака Обами. – Є багато такого, що потрібно обговорити з поляками, і це варто зробити під час особистої розмови».

Високопоставлений чиновник адміністрації Байдена заявив AP, що питання літаків є пріоритетним для Білого дому. Однак він поставив під сумнів логіку перекидання літаків на базу НАТО в Німеччині лише для того, щоб перемістити їх назад у Східну Європу.

Нагадаємо, лідери Конгресу США досягли домовленості про збільшення до $13,6 млрд допомоги Україні та європейським союзникам. Завдяки цим коштам Польща отримає гарантії для кредиту на купівлю літаків замість тих, які вона може передати Україні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський закликав партнерів припинити “пінг-понг” у питанні надання Україні літаків і нарешті передати авіаційну техніку.