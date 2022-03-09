Літак Сил самооборони Японії вилетів до України з вантажем бронежилетів, шоломів та іншого захисного спорядження для українських військових, які захищають країну від російської агресії.

Про це повідомляє міністерство оборони Японії.

“Аби доправити до України бронежилети та шоломи, літак КС-767 вилетів із повітряної бази Комакі. Міноборони та Сили самооборони продовжать докладати усіх зусиль, аби допомогти Україні”, - йдеться у повідомленні.

To deliver bulletproof vests and helmets to #Ukraine, KC-767 departed from Komaki Air base. JMOD/JSDF will continue to make every effort to assist Ukraine.

For #Ukraine. pic.twitter.com/V74cPpTaby — Japan Ministry of Defense/Self-Defense Forces (@ModJapan_en) March 8, 2022

Раніше Японія також оголосила, що готова прийняти біженців з України. Також через війну Росії в Україні Японія запровадила санкції проти 49 російських компаній, організацій та інститутів. Окрім організацій, під японські санкції потрапили президент РФ Володимир Путін, заступник голови ради безпеки РФ Дмитро Медведєв, глава МЗС Сергій Лавров, міністр оборони Росії Сергій Шойгу, начальник Генерального штабу Валерій Герасимов.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Південні Курили - це суверенна територія його держави. Він наголосив, що Росія окупувала землі Південних Курил після Другої світової війни.

28 лютого під час дебатів у парламенті Японії директор департаменту Європи японського МЗС Хідекі Уяма заявив, що Росія окупувала південну частину Курильських островів, що суперечить міжнародному праву, як і напад на Україну.