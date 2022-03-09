СБУ посилює кіберзахист стратегічних об’єктів

Для повідомлень про кібердиверсії створено спеціальну "гарячу" електронну адресу.

Служба безпеки України посилює кіберзахист стратегічних об’єктів і створює для цього "гарячу" електронну адресу.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що пошта incident@dis.gov.ua працюватиме в цілодобовому режимі. Вона створена спеціально для того, щоб своєчасно та скоординовано реагувати на кіберзагрози.

У СБУ також розповіли, які кібератаки РФ вдалося нейтралізувати. Ворог намагався вивести з ладу інформаційно-телекомунікаційні системи критичної інфраструктури. Насамперед об’єктів енергетики, транспорту та зв’язку.

Масовані кібердиверсії почалися ще до повномасштабного вторгнення на територію України (13-14 січня та 15-16 лютого). Наступна хвиля відбулася з 23 на 24 лютого.

"За задумом загарбників, ці атаки мали паралізувати роботу об’єктів життєзабезпечення. Проте оперативне реагування СБУ порушило ці плани. Співробітники спецслужби документують відповідні злочини. І таким чином формують базу для встановлення та притягнення до відповідальності кожного, хто причетний до злочинів проти України", - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, за перший тиждень війни сайт Територіальної оборони ЗСУ зазнав 540 000 кібератак.