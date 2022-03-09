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Санкції проти Росії в енергетиці будуть непропорційно великим тягарем для Угорщини, – Орбан

За словами очільника угорського уряду, економіка країни просто не може функціонувати без російської нафти та газу.

Санкції проти Росії в енергетиці будуть непропорційно великим тягарем для Угорщини, – Орбан
Володимир Путін розмовляє з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном під час їх зустрічі в Кремлі, 1 лютого 2022 р.
Фото: EPA/UPG

Хоча Угорщина засуджує напад Росії на Україну, вона не підтримує нові санкції, що включатимуть заборону на імпорт російських енергоносіїв. 

Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив після двосторонніх переговорів у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, повідомляє «Європейська правда».

«Хоча ми засуджуємо збройний наступ Росії і також засуджуємо війну, ми не дозволимо, щоб угорські сім'ї платили ціну війни; тому санкції не повинні поширюватися на сферу нафти і газу, – відзначив Орбан, додавши, що такі санкції будуть «непропорційно великим тягарем» для Угорщини, адже «більшість імпорту нафти та природного газу Угорщиною надходить з Росії, а 90% угорських сімей опалюють свої будинки газом». 

За його словами, угорська економіка просто не може функціонувати без російської нафти та газу.

Нагадаємо, 8 березня США заборонили імпорт російської нафти. Аналогічні санкції запровадила і Велика Британія

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