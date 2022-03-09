Санкції проти Росії в енергетиці будуть непропорційно великим тягарем для Угорщини, – Орбан

Хоча Угорщина засуджує напад Росії на Україну, вона не підтримує нові санкції, що включатимуть заборону на імпорт російських енергоносіїв.
Про це прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив після двосторонніх переговорів у Лондоні з прем’єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном, повідомляє «Європейська правда».
«Хоча ми засуджуємо збройний наступ Росії і також засуджуємо війну, ми не дозволимо, щоб угорські сім'ї платили ціну війни; тому санкції не повинні поширюватися на сферу нафти і газу, – відзначив Орбан, додавши, що такі санкції будуть «непропорційно великим тягарем» для Угорщини, адже «більшість імпорту нафти та природного газу Угорщиною надходить з Росії, а 90% угорських сімей опалюють свої будинки газом».
За його словами, угорська економіка просто не може функціонувати без російської нафти та газу.
Нагадаємо, 8 березня США заборонили імпорт російської нафти. Аналогічні санкції запровадила і Велика Британія.