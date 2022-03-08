Польща готова негайно та безкоштовно перемістити всі свої літаки МіГ-29 на авіабазу Рамштайн і передати їх США

Уряд Польщі погодив передачу всіх своїх літаків МіГ-29, на які претендувала Україна, у розпорядження уряду США. Ймовірно, саме США передаватимуть їх Україні.

Про це йдеться в заяві міністра закордонних справ Республіки Польща Збігнєва Рау у зв'язку із заявою держсекретаря США про надання літаків Україні.

«Влада Республіки Польща після консультацій між президентом та урядом готова негайно та безкоштовно розмістити всі свої літаки МіГ-29 на авіабазу Рамштайн і передати їх у розпорядження уряду Сполучені Штати Америки», – йдеться в заяві.

У той самий час Польща просить США надати вживані літаки з відповідними оперативними можливостями. Польща готова негайно встановити умови закупівлі літаків.

Польський уряд також просить інших членів НАТО – власників літаків МіГ-29 – діяти в тому самому напрямку.

Нагадаємо, Україна просила західних партнерів закрити повітряний простір або ж надати нам літаки та засоби протиповітряної оборони, щоб убезпечити мирне населення від ударів російських ракет та авіації. Зокрема, Україна прагне отримати літаки радянського виробництва, які використовують Збройні сили Польщі.

Учора речниця Білого дому Джен Псакі заявила, що США не заперечують проти передачі польських літаків Україні, однак зазначила, що існує кілька складних питань, зокрема питання логістики.

«Є низка складних практичних питань, у тому числі як літаки будуть передані з Польщі в Україну, звідки вони вилетять, де приземляться, – заявила Джен Псакі. – У Польщі є авіабаза, яка є авіабазою НАТО. Якщо плани – літаки вилітають звідти, – це може бути складною обставиною».

Очевидно, передача літаків уряду США повинна убезпечити Польщу від ймовірних агресивних дій з боку Росії. Про те, що постачання літаків Україні може поставити Польщу на лінію вогню заявляв також міністр оборони Великобританії Бен Воллес.