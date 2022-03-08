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Корпункт Deutsche Welle переїжджає з Москви до Риги

"Незважаючи на те, що наша присутність у РФ була заблокована урядом Путіна, для зацікавлених росіян існує безліч способів обійти цензуру".

Корпункт Deutsche Welle переїжджає з Москви до Риги
Фото: dw.com

Після закриття корпункту в Москві та відкликання російським урядом акредитації у співробітників видання Deutsche Welle переносить свій московський офіс до Латвії.

Про це повідомляють на сайті DW.

Зазначають, що в Ризі найближчими тижнями буде створено інфраструктуру для продовження роботи. Головою корпункту залишиться Юрій Решето, який раніше очолював офіс у Москві.

Гендиректор DW Петер Лімбург пояснив, що медіакомпанія продовжить робити все можливе у технічному та організаційному плані, щоб забезпечити аудиторію в Росії та у всьому світі важливою інформацією.

"Незважаючи на те, що останніми днями наша присутність в інтернеті та більшості соціальних мереж у Росії була заблокована урядом Путіна, для зацікавлених росіян існує безліч способів обійти цензуру", - зазначив він.

Головний редактор DW Мануела Каспер-Кларідж додала, що видання продовжить надавати вичерпну інформацію своїй аудиторії в Росії.

Нагадаємо,  3 лютого російська влада заборонила мовлення DW у Росії. Причиною було названо обмеження мовлення російського пропагандистського держканалу RT DE у Німеччині.

У МЗС Росії заявили, що  влада має намір розглянути питання про визнання DW іноземним засобом масової інформації, який виконує функції "іноземного агента". 4 лютого офіс компанії в Москві було закрито, співробітники повинні були здати свої акредитації для преси, що унеможливлювало їх подальшу роботу в Росії. До того ж після початку війни проти України і набуття РФ чинності законом, що передбачає кримінальне покарання правдиве висвітлення військових дій Москви, роботу в Росії припинили багато іноземних ЗМІ.

3 березня гендиректор Deutsche Welle Петер Лімбург звернувся до громадян РФ і закликав їх "залишатися в діалозі, у якому іноді не обійтися без неприємної правди".

"Громадяни Росії, у ці скрутні часи конфронтації ми хочемо забезпечувати вас незалежною інформацією. І для цього необхідно чітко сказати: важкі бої в Україні – це наслідок агресії, яку розпочали за наказом президента Путіна і за яку він несе відповідальність. Це не спецоперація проти нібито нацистів. Це напад, що тягне за собою неймовірне страждання, руйнування, смерть та евакуації. Багато, надто багато солдатів з обох боків уже загинуло, як і мирних жителів України", - наголосив Лімбург. 

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