McDonald's закриває всі свої ресторани в Росії

За словами президента компанії, цінності McDonald's не дають компанії право ігнорувати «непотрібні людські страждання, що розгортаються в Україні».

Компанія McDonald's зупиняє свою діяльність на території Росії і тимчасово закриває всі 850 ресторанів.

Про це повідомляє корпоративний сайт компанії.

«Після ретельних консультацій з нашим головою Ріком Ернандесом і рештою ради директорів McDonald’s вирішив тимчасово закрити всі наші ресторани в Росії та зупинити будь-яку діяльність на цьому ринку», – заявив гендиректор McDonald's Кріс Кемпчинскі.

За його словами, цінності McDonald's не дають компанії право ігнорувати «непотрібні людські страждання, що розгортаються в Україні».

Утім компанія пообіцяла, що продовжить платити зарплату 62 тисячам своїх працівників у Росії. Нагадаємо, сьогодні компанія Procter & Gamble повідомила, що зупиняє інвестиції та рекламну діяльність у РФ – залишить тільки продаж товарів базової гігієни, який також скоротить.

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