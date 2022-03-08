У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
У багатьох збитих над Україною російських льотчиків не розкривалися парашути, - ГУР
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Збитий російський літак упав на житловий будинок на столичних Осокорках
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
Під Харковом українські військові розбили групу кадировців
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
У Харківській області ЗСУ перейшли в контрнаступ на позиції ворога, росіяни кинули озброєння і втекли в бік кордону
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
​Близько 20 українців, які отримали паспорти РФ напередодні війни, намагалися виїхати до країн ЄС, – ДБР
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
Збройні сили України знищили шість танків та один БМП окупантів під Києвом, – Генштаб
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
​Російські окупанти обстріляли в Маріуполі пологовий і дитячу лікарню (оновлено)
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
У російських окупантів почалися великі проблеми із забезпеченням, - СБУ
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
На Чернігівському напрямку точаться бої, в оточенні ворог б'є по своїх підрозділах, - ОК "Північ"
ГоловнаЕкономікаДержава

Українці отримають допомоги, пільги та субсидії, навіть якщо органи соцзахисту не працюють, – Лазебна

Мінсоцполітики забезпечить фінансування грошових допомог відповідно до наявних реєстрів отримувачів і процедур захищеного інформаційного обміну.

Українці отримають допомоги, пільги та субсидії, навіть якщо органи соцзахисту не працюють, – Лазебна
Фото: Вести

Уряд схвалив механізм для своєчасного нарахування та виплат людям грошових допомог, пільг і субсидій в умовах, коли органи соціального захисту не мають змоги працювати в тих чи інших населених пунктах через активні бойові дії.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

“Окупанти сподіваються, що їх намагання влаштувати гуманітарну блокаду паралізують владу, змусять опустити руки, сказати, що ми не маємо можливості працювати, і кинути людей. Можливо, вони судять по собі. Але в Україні такого не буде”, – зазначила вона.

Так, коли через війну органи соціального захисту не мають фізично можливості працювати, Мінсоцполітики на центральному рівні забезпечить фінансування грошових допомог, пільг і субсидій відповідно до наявних реєстрів отримувачів і процедур захищеного інформаційного обміну.

Міністерство спрямує кошти до АТ "Ощадбанк", а АТ "Ощадбанк" забезпечить їхнє перерахування безпосередньо людям.

Громадянам, які одержували виплати через банки, АТ "Ощадбанк" перерахує кошти на їхні банківські рахунки.

Тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, АТ "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”.

“Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України. Зробити це можна протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів”, – йдеться в повідомленні.

“Завдяки тому, що ми розпочали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, виявились підготовленими до таких форс-мажорів і можемо пропонувати рішення для захисту людей. Адже якраз одним з головних завдань побудови ЄІССС було забезпечити централізоване нарахування допомог, пільг, субсидій та їхню виплату одразу на рахунки людей, щоб не ганяти кошти з центру на області, потім на райони, міста і лише потім людям», – зазначила Лазебна.

Нагадаємо, держава продовжить виплачувати призначені державні соціальні допомоги людям протягом часу дії воєнного стану, плюс один місяць після його завершення.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також