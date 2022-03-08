Українці отримають допомоги, пільги та субсидії, навіть якщо органи соцзахисту не працюють, – Лазебна

Уряд схвалив механізм для своєчасного нарахування та виплат людям грошових допомог, пільг і субсидій в умовах, коли органи соціального захисту не мають змоги працювати в тих чи інших населених пунктах через активні бойові дії.

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

“Окупанти сподіваються, що їх намагання влаштувати гуманітарну блокаду паралізують владу, змусять опустити руки, сказати, що ми не маємо можливості працювати, і кинути людей. Можливо, вони судять по собі. Але в Україні такого не буде”, – зазначила вона.

Так, коли через війну органи соціального захисту не мають фізично можливості працювати, Мінсоцполітики на центральному рівні забезпечить фінансування грошових допомог, пільг і субсидій відповідно до наявних реєстрів отримувачів і процедур захищеного інформаційного обміну.

Міністерство спрямує кошти до АТ "Ощадбанк", а АТ "Ощадбанк" забезпечить їхнє перерахування безпосередньо людям.

Громадянам, які одержували виплати через банки, АТ "Ощадбанк" перерахує кошти на їхні банківські рахунки.

Тим громадянам, які отримували виплати через Укрпошту, АТ "Ощадбанк" здійснить грошовий переказ через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER”.

“Для того, щоб отримати грошовий переказ, достатньо звернутися з паспортом та довідкою з номером РНОКПП (індивідуальним податковим номером) до будь-якого відділення Ощадбанку на території України. Зробити це можна протягом 60 календарних днів з дати зарахування переказів”, – йдеться в повідомленні.

“Завдяки тому, що ми розпочали впровадження Єдиної інформаційної системи соціальної сфери, виявились підготовленими до таких форс-мажорів і можемо пропонувати рішення для захисту людей. Адже якраз одним з головних завдань побудови ЄІССС було забезпечити централізоване нарахування допомог, пільг, субсидій та їхню виплату одразу на рахунки людей, щоб не ганяти кошти з центру на області, потім на райони, міста і лише потім людям», – зазначила Лазебна.

Нагадаємо, держава продовжить виплачувати призначені державні соціальні допомоги людям протягом часу дії воєнного стану, плюс один місяць після його завершення.