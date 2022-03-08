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Світовий банк виділив Україні додатково $723 млн для "виходу з надзвичайної економічної ситуації"

Це дасть змогу урядові України виплачувати людям зарплати, пенсії та соціальні виплати.

Світовий банк виділив Україні додатково $723 млн для "виходу з надзвичайної економічної ситуації"
Фото: ABS-CBN News

Рада виконавчих директорів Світового банку в ніч на 8 березня затвердила безкоштовний пакет додаткової бюджетної підтримки "Фінансування на відновлення в умовах складної економічної ситуації в Україні (FREE Ukraine)" на 489 млн доларів США. 

З урахуванням іншої допомоги її загальна сума перевищить 700 млн доларів, повідомляють на сайті банку.

"Швидка підтримка допоможе уряду надавати критично важливі послуги українським громадянам, зокрема, платити заробітну плату працівникам лікарень, пенсії людям похилого віку та соціальні виплати для вразливих верств населення", – зазначається в заяві СБ.

Пакет включає позику в розмірі 350 млн доларів, збільшену приблизно на 139 млн за рахунок гарантій від Нідерландів і Швеції.

Допомога також складається з грантів у розмірі 134 млн доларів від Великої Британії, Данії, Латвії, Литви та Ісландії, а також 100 млн доларів фінансування з Японії.

"Група Світового банку вживає швидких дій, щоб підтримати Україну та її народ перед обличчям насильства та надзвичайного безладу, спричиненого російським вторгненням. Група Світового банку підтримує народ України та регіону. Це перший із багатьох кроків, які ми робимо, щоб допомогти подолати далекосяжні людські та економічні наслідки цієї кризи", – заявив президент Світового банку Девід Малпасс.

Зазначається, що Світовий банк готує ще один пакет допомоги Україні на 3 мільярди доларів, який має бути надано вже в найближчі місяці, та додаткову підтримку сусіднім країнам, що приймають українських біженців.

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