Шмигаль закликав тилові регіони забезпечити роботою евакуйованих людей

З наступного тижня також запрацює програма виплати по 6500 гривень тим, хто через війну втратив роботу.

Премʼєр-міністр Денис Шмигаль закликав підприємства й органи місцевої влади в тилу забезпечити роботою евакуйованих людей.

У зверненні 6 березня він зазначив, що розробки індустріальних парків мають стати основою для розгортання підприємств.

"Звертаюсь до бізнесу! І до тих, хто працює. До тих, хто в ці часи евакуювався в інші регіони. До вас також прохання. Якщо немає небезпеки, збирайте своїх працівників і відновлюйте виробництво! Ваша допомога сьогодні як ніколи потрібна державі!" – наголосив він.

Шмигаль додав, що з наступного тижня запрацює розширена програма "єПідтримка", за якою всі, хто втратив роботу через війну, отримають по 6500 гривень.

"Програма буде працювати за аналогією з виплатами за вакцинацію – тобто через застосунок "Дія". Міністерство цифрової трансформації повідомить деталі, як саме оформити допомогу. Це зараз. Але надалі кожен з вас має почати працювати заради України та нашої перемоги. Я вдячний кожному, хто в той чи іншій спосіб допоміг нашій героїчній армії, а також допомагає людям, які опинилися у скрутних умовах руйнування й окупації. Тепер нам потрібно відновлювати виробництва там, де це можливо", – зазначив премʼєр-міністр.

Шмигаль додав, що уряд веде перемовини з усіма міжнародними організаціями та країнами про фінансову допомогу. З останніх рішень — Європейський інвестиційний банк перенаправить з інших проєктів у державний бюджет України 639 млн євро.

Міністерство фінансів уже провело перший випуск військових облігацій. На черзі другий.

Уряд також уповноважив міністерства відкрити в НБУ чотири рахунки, на які будуть зараховуватися кошти від фізичних осіб, організацій, компаній, міжнародних фінансових організацій. Мова про Фонд відновлення та трансформації економіки, Фонд підтримки малого та середнього бізнесу. Про Фонд відновлення майна та зруйнованої інфраструктури. Тут мова йде і про домівки, і про квартири, і про те житло, які втратили люди. Власне, цей фонд також передбачатиме такі компенсаційні речі. А також Фонд обслуговування та погашення державного боргу.

Нагадаємо, цього тижня президент Володимир Зеленський оголосив, що наймані працівники та ФОПи, які втратили роботу через напад Росії, отримають по 6500 гривень.