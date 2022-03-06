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Укрзалізниця налагодила виробництво протитанкових їжаків

Їжаки роблять з рейок, придбаних ще у мирний час. 

Укрзалізниця налагодила виробництво протитанкових їжаків із рейок, які придбала у мирний час для власних потреб.

 

Про це компанія повідомляє у Facebook. 

«Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну. Переможемо — відбудуємо! А поки що розбирайте скоріше їжачків. Вони дуже не люблять російські танки!», — йдеться у повідомленні.

За даними УЗ, загалом виготовлено 3795 їжаків. З них відвантажено 2537, на складі залишилося 1258, які чекають, коли потраплять «у хороші руки». У їх виробництві задіяно 97 дільниць та 7 заводів УЗ, а також багато виробничих потужностей на аутсорсі. 

З питань отримання їжаків звертатися до координатора: + 38 068 380 83 57, Павло Анатолійович.

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