Їжаки роблять з рейок, придбаних ще у мирний час.

Укрзалізниця налагодила виробництво протитанкових їжаків із рейок, які придбала у мирний час для власних потреб.

Про це компанія повідомляє у Facebook.

«Це наш вклад в оборону нашої країни. Не для такого діла ми купували ці рейки. Але ж не ми розпочали цю війну. Переможемо — відбудуємо! А поки що розбирайте скоріше їжачків. Вони дуже не люблять російські танки!», — йдеться у повідомленні.

За даними УЗ, загалом виготовлено 3795 їжаків. З них відвантажено 2537, на складі залишилося 1258, які чекають, коли потраплять «у хороші руки». У їх виробництві задіяно 97 дільниць та 7 заводів УЗ, а також багато виробничих потужностей на аутсорсі.



З питань отримання їжаків звертатися до координатора: + 38 068 380 83 57, Павло Анатолійович.